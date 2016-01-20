Реалізація права на справедливий суд у Херсоні може бути заблокована на три місяці - ЗМІ

20:00, 20 січня 2016
Політика
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Нагадаємо, Указом Президента від 19.01.2016 №15 у місті Херсон ліквідовано три районні суди.

Суд / Фото УНІАН

Зважаючи на попередній досвід у питанні ліквідації та утворення судів, можна прогнозувати, що у Херсоні реалізацію права громадян на справедливий суд буде заблоковано орієнтовно на три місяці, пише Закон і Бізнес.

Нагадаємо, Указом Президента від 19.01.2016 №15 у місті Херсон ліквідовано три районні суди: Дніпровський, Комсомольський та Суворовський, а також утворено Херсонський міський суд. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Варто зауважити, що з одного боку, з моменту ліквідації райсудів, їх судді фактично втрачають повноваження ухвалювати будь-які рішення, відправляти правосуддя. З іншого боку, відправленню правосуддя новоутвореним судом передують звичайні у таких випадках реєстраційні процедури юридичної особи, а також процес переведення суддів чи набір нових служителів Феміди.

Ці процедури, як свідчить практика, можуть затягнутися на місяці. Так, у 2012 році від моменту ліквідації Замостянського, Ленінського та Староміського райсудів Вінниці (Указ від 05.07.2012) до початку роботи новоутвореного Вінницького міського суду (15 жовтня) пройшло більш як три місяці.

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