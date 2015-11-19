Євродепутат: ГПУ повністю розтратила кредит довіри в розслідуванні злочинів, скоєних на Євромайдані

Таку думку в інтерв'ю Deutsche Welle висловила депутат Європарламенту Ребекка Хармс.

Голова фракції "зелених" у Європарламенті назвала "скандальними" повільність і нерішучість Генеральної прокуратури України при пошуку винних у загибелі понад 100 осіб у ході протестів на Майдані Незалежності в Києві восени і взимку 2013-2014 років. "Йдеться про гідність жертв, їхніх друзів і родичів", - заявила Хармс.

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На думку Хармс, Генеральна прокуратура України повністю розтратила кредит довіри.

"Ми в Євросоюзі в останні місяці не можемо позбутися враження, що ідея Євромайдану, ідея боротьби з корупцією, яку теоретично ставлять в основу уряд, парламент і президент України, реалізується не так послідовно, як цього хотіли б більшість громадян України і депутати Європарламенту", - зазначила Хармс.

Як показала справа Євромайдану і розслідування трагедії в Одесі, зміни в кадровому складі прокуратури і судів в Україні просто неминучі. Такі злочини повинні бути розкриті, а винні - притягнуті до відповідальності, інакше це залишиться перешкодою на шляху до примирення в суспільстві, підкреслила вона.

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"Якщо не відбудуться давно назрілі реформи і кадрові зміни у всій судовій системі України, це ляже плямою не на всю Україну, а на репутацію провідних політиків", - наголосила голова фракції "зелених" у Європарламенті.

Як повідомляв УНІАН, голова Міжнародної дорадчої групи (МДГ) Ради Європи Ніколас Братца розслідування подій в Одесі 2 травня 2014 року було неефективним та не відповідає Європейській конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, зокрема її 2-й і 3-й статтям.

Довідка УНІАН. В кінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом став першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів. Зокрема, Кабінет міністрів України 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яка повинна бути підписана на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Після побиття бійцями «Беркута» в ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності в Києві на вулиці міст вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту, які тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція Гідності.

В лютому 2014 року під час зіткнень протестувальників із силовиками в центрі Києва загинуло понад ста людей, сотні були поранені, найбільше з них – 20 лютого. За даними Генпрокуратури, під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб.