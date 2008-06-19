Хмара сподівається, що Ющенко не погодиться на Лужкова-посла

Українська народна партія сподівається, що українська влада не дасть згоду на призначення Юрія ЛУЖКОВА Надзвичайним і Повноважним Послом Росії в Україні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі УНП, про це заявив представник Української народної партії Степан ХМАРА, коментуючи інформацію про ймовірне призначення наступним Надзвичайним і Повноважним Послом Росії в Україні мера Москви.

«Сподіваюсь, українська влада ніколи не дасть агреман (згоду) на призначення ЛУЖКОВА Надзвичайним і Повноважним Послом Росії в Україні та не дозволить, щоб ЛУЖКОВ чи хтось інший вже в Києві виголошував антиукраїнські гасла», – сказав він.

За словами С.ХМАРИ, якщо інформація про можливе призначення Ю.ЛУЖКОВА підтвердиться, то це може призвести до «найжорсткішої реакції з боку української влади, аж до розриву дипломатичних стосунків між державами».

«У складних теперішніх українсько-російських міждержавних відносинах особа Посла буде мати дуже важливе значення”, – сказав С.ХМАРА. З цієї точки зору, він підтримав рішення Віктора ЮЩЕНКА про призначення послом України в Росії екс-міністра закордонних справ України в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА Костянтина ГРИЩЕНКА, який «зможе зняти напругу у відносинах та нівелювати антиукраїнську істерію в Москві».

Водночас, С.ХМАРА наполягає на тому, щоб і «Російська Федерація, в разі свого бажання налагодити добрі стосунки між країнами, повинна надіслати в Україну професіонала, що відповідає певним вимогам: не є українофобом, з повагою ставиться до всього українського, володіє українською мовою».

За його словами, якщо Росія продовжить переносити свою антиукраїнську політику й на терени України, а саме призначить повноважного посла, який відомий своєю різко антиукраїнською позицією, наша держава має повне право, згідно з Конвенцією 1961 року про дипломатичну службу, відмовити Росії в акредитації такого посла, оскільки він буде лише шкодити міждержавним відносинам.