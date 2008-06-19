Яценюк сьогодні збирається йти до Ющенка та Тимошенко

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК має намір сьогодні обговорити з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та Прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО ситуацію, що склалася в парламенті.

Про це А.ЯЦЕНЮК повідомив сьогодні під час брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

Голова ВР запевнив, що у будь-якому випадку завтрашнє пленарне засідання ВР буде відкрито. “Обов’язково ми завтра будемо збиратися, якщо трибуна буде розблокована, навіть якщо трибуна не буде розблокована, я сьогодні буду розмовляти і з Президентом, і з Прем’єром з цього приводу”, - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що якщо в парламенті є 226 голосів для ухвалення рішень, то необхідно працювати. “Якщо цих фактичних 226 голосів немає тоді треба працювати над тим, щоб вони з’явилися”, - додав він. Голова ВР наголосив, що юридична сторона питання лежить виключно в площині Конституційного Суду України. За його словами, якщо б не було подання до Конституційного Суду, то це була б зовсім інша ситуація. “Є подання до Конституційного Суду і оголошувати про припинення коаліції – це не що інше як порушення закону. Адже Конституційний Суд може винести зовсім інший вердикт і зовсім інше рішення”, - наголосив він.

А.ЯЦЕНЮК також зазначив, що сьогодні відбувається “інспірований процес надзвичайно швидкої зміни влади”. “Але спокійніше потрібно бути”, - сказав він.

Голова ВР також запевнив, що забезпечить проведення позачергового засідання ВР, якщо виникне така ініціатива.

“Якщо буде необхідність щодо проведення позачергового засідання, будь-ласка, відповідно до вимог тимчасового Регламенту - позачергове засідання – 150 голосів і таким чином за три дні я скличу відповідне позачергове засідання”, - сказав Голова ВР. При цьому він додав, що основне аби для цього була необхідна кількість голосів. “Основне, щоб ті люди, які сьогодні ініціюють ці процеси чітко розуміли межу своєї відповідальності, а не тільки бажання зайняти ті чи інші крісла”, - додав А.ЯЦЕНЮК.