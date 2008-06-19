Тимошенко і Меркель розцілувалися під улюлюкання
18:46, 19 червня 2008Політика
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Фотографи просили повторити на біс
Прем`єр Юлія Тимошенко в рамках участі у самміті Європейської народної партії провела зустріч з прем`єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі.
Як повідомляє кореспондент "Української правди", крім того, Тимошенко провела зустрічі з головами урядів Швеції Фредріком Райтфельдтом та Бельгії Івом Летермом.
Тимошенко також провела коротку розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель прямо під час засідання самміту Європейської народної партії.
За словами очевидців, Тимошенко і Меркель розцілувалися, а фотографи, які в цей момент були присутні в залі, своїм улюлюканням попросили їх зробити це на біс. Однак політики зробили вигляд, що не помітили бурхливої реакції журналістів
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