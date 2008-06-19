Тимошенко і Меркель розцілувалися під улюлюкання

Прем`єр Юлія Тимошенко в рамках участі у самміті Європейської народної партії провела зустріч з прем`єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі.

Як повідомляє кореспондент "Української правди", крім того, Тимошенко провела зустрічі з головами урядів Швеції Фредріком Райтфельдтом та Бельгії Івом Летермом.

Тимошенко також провела коротку розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель прямо під час засідання самміту Європейської народної партії.

За словами очевидців, Тимошенко і Меркель розцілувалися, а фотографи, які в цей момент були присутні в залі, своїм улюлюканням попросили їх зробити це на біс. Однак політики зробили вигляд, що не помітили бурхливої реакції журналістів