Європарламент закликав Раду ЄС якомога швидше надати безвізовий режим для українців

Як передає власний кореспондент УНІАН, голосування за незобов’язуючу резолюцію відбулося сьогодні у Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європарламенту.

«(ЄП) Підкреслює важливість Угод про асоціацію з поглибленими та всеосяжними зонами вільної торгівлі; вітає прогрес, досягнутий на сьогоднішній день, і наполягає на тому, що реалізація Угод та відповідні Порядки денні асоціації повинні бути пріоритетом для ЄС і трьох партнерів; підкреслює, що Рада ЄС одноголосно підписала Угоди», - йдеться в резолюції.

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При цьому Європарламент привітав зусилля, які докладаються Україною, Грузією та Молдовою у досягненні європейських стандартів, та вказав, що успіх у цьому залежить від багатьох факторів, включаючи «стабільну політичну ситуацію, стратегічне мислення, конкретні плани для реформ та добре використання фінансової та технічної міжнародної підтримки». ЄП наголосив, що кошти, які виділяються, повинні бути «добре витрачені»

«(ЄП) Вважає, що парламентська перевірка є фундаментальною умовою для демократичної підтримки політики ЄС і тому закликав Комісію полегшити регулярний і ретельний моніторинг реалізації УА Європейським парламентом у встановлені терміни», - зазначається в резолюції.

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Європарламент також підкреслив свою тверду підтримку територіальній цілісності всіх трьох країн та закликав Росію припинити окупацію Криму і негайно покласти край прямій або непрямій участі в конфлікті на сході України, а також у заморожених конфліктах у Грузії та Молдові. ЄП привітав рішення Ради від 21 грудня 2015 продовжити економічні санкції проти Російської Федерації після того, як Мінські домовленості не були виконані.

Крім того, Європейський парламент підкреслив той факт, що країни Асоціації вільно обрали встановлення більш глибоких відносин з ЄС, «їх вибір потрібно поважати, і він повинен бути вільним від тиску з боку будь-якої третьої сторони».

У цьому зв’язку ЄП засудив дії Росії, спрямовані на підрив проєвропейського курсу, обраного трьома країнами, і закликав до активізації зусиль, спрямованих на протистояння дезінформації.

Європарламент також привітав доповідь Європейської комісії щодо виконання Україною та Грузією Плану дій з лібералізації візового режиму та висловив очікування, що Рада ЄС та країни-члени дадуть цим двом країнам безвізовій режим без зволікань.

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«(ЄП) підкреслює необхідність виконання порядку денного реформ, особливо в судовій сфері, в сфері верховенства права та боротьби з корупцією та організованою злочинністю, які є важливою передумовою для соціально-економічного розвитку цих трьох країн», - йдеться в документі.

Стосовно України Європарламент зазначив, що вітає вступ у дію поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі та засудив той факт, що Росія припинила дію зони вільної торгівлі з Україною, запровадила «важкі торгівельні санкції» та заборонила транзит товарів своєю територією. У цьому зв’язку ЄП закликав ЄС підтримати Україну в поточному та майбутніх спорах з Росією, розпочатих у СОТ, взявши статус третьої сторони.

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ЄП також закликав держави-члени утримувати Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ у робочому стані та відзначив заклик українського уряду щодо розміщення міжнародних миротворчих сил уздовж російсько-українського кордону та в Донецькому та Луганському регіонах.

«(ЄП) погоджується, що як тільки дозволить ситуація і як частина повного виконання Мінських домовленостей, сторонам конфлікту повинна бути запропонована під проводом ЄС місія в рамках спільної політики безпеки та оборони (CSDP) для надання допомоги в таких завданнях, як розмінування, надання допомоги у підготовці до місцевих виборів та забезпечення вільного доступ для гуманітарних організацій», - йдеться в документі.

Європарламент також підтримав створення міжнародного трибуналу для покарання винних у трагедії рейсу МН-17 та закликав Росію до співпраці з міжнародною спільнотою для того, щоб провести повне та неупереджене кримінальне розслідування.

«(ЄП) Висловлює жаль з приводу того, що триваюча російська агресія призвела до жахливої гуманітарної ситуації на Донбасі, і що українським та міжнародним гуманітарним організаціям відмовлено в доступі до окупованих регіонів; висловлює глибоку стурбованість з приводу складних гуманітарних умов, в яких опинилися більш ніж 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб; глибоко стурбований у зв'язку з порушеннями прав людини в окупованому Росією Криму, особливо у зв’язку з важкою ситуацією, в якій опинилися кримські татари, і підкреслює необхідність подальшої фінансової допомоги для України з боку ЄС», - підкреслюється в резолюції.

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Європарламент привітав зусилля, які докладаються української владою у сфері лібералізації візового режиму, та висловив очікування, що українське керівництво повністю виконає зобов’язання у сфері боротьби з корупцією у першому кварталі цього року.

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«(ЄП) Підкреслює, що найбільшим викликом зусиллям з реформування є корупція», - констатується в резолюції. У цьому зв’язку в ЄП привітали рішення, прийняті на сьогоднішній день, такі як ухвалення антикорупційного законодавства, створення Національного бюро з боротьби з корупцією, Національного агентства із запобігання корупції та призначення спеціального антикорупційного прокурора.

В ЄП також висловили «глибоке занепокоєння» щодо контексту навколо майбутнього консультативного референдуму в Нідерландах стосовно Угоди про асоціацію з Україною та висловили сподівання на позитивне рішення народу.