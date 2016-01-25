"Народний фронт" підтримає зміни до Конституції в частині децентралізації тільки після референдуму − Аваков
Фракція "Народного фронту" у Верховній Раді не буде голосувати за проект закону про внесення поправок до Конституції в частині децентралізації, якщо ці зміни не підтримають громадяни на референдумі.
Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Фундаментальні зміни до Конституції не можуть вирішуватися в кулуарах парламенту чи на переговорах в іноземних столицях. Спочатку слово повинен сказати народ України", − йдеться в повідомленні.
Піднімаючи питання, з ким мають обговорюватися зміни в Конституцію Аваков зазначив, що перш, ніж просити порад у американців, у німців з французами і у Венеціанської комісії, потрібно спочатку "у народу України отримати мандат на такі технічні консультації і таку розмову".
Читайте такожГройсман: зміни до Конституції в частині децентралізації намагаються загнати в обійми фейків про Донбас
"Єдиною умовою голосування фракції «Народного фронту» з найважливіших питань Конституції України може бути вердикт референдуму українців", - написав Аваков.
ВЛАСТЬ НАРОДА! Кому-то не понравилось обсуждать с народом конституцию? Растерялись от предложения Арсения по референд...Posted by Arsen Avakov on Sunday, January 24, 2016
Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк виступає за проведення референдуму щодо змін до Конституції. Глава уряду підкреслив, що референдум по Конституції і є «прямим народовладдям у вільній та демократичній країні, за яку ми боролися два роки тому на Майдані і зараз захищаємо зі зброєю в руках».