"Народний фронт" підтримає зміни до Конституції в частині децентралізації тільки після референдуму − Аваков

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Фундаментальні зміни до Конституції не можуть вирішуватися в кулуарах парламенту чи на переговорах в іноземних столицях. Спочатку слово повинен сказати народ України", − йдеться в повідомленні.

Піднімаючи питання, з ким мають обговорюватися зміни в Конституцію Аваков зазначив, що перш, ніж просити порад у американців, у німців з французами і у Венеціанської комісії, потрібно спочатку "у народу України отримати мандат на такі технічні консультації і таку розмову".

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"Єдиною умовою голосування фракції «Народного фронту» з найважливіших питань Конституції України може бути вердикт референдуму українців", - написав Аваков.

ВЛАСТЬ НАРОДА! Кому-то не понравилось обсуждать с народом конституцию? Растерялись от предложения Арсения по референд... Posted by Arsen Avakov on Sunday, January 24, 2016

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк виступає за проведення референдуму щодо змін до Конституції. Глава уряду підкреслив, що референдум по Конституції і є «прямим народовладдям у вільній та демократичній країні, за яку ми боролися два роки тому на Майдані і зараз захищаємо зі зброєю в руках».