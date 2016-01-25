Фракція БПП ще не обговорювала ідею референдуму щодо змін до Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кононенко сказав в коментарі журналістам.

“Це нова інформація. Ми це питання не обговорювали на фракції. Безумовно, будемо обговорювати", - сказав депутат і додав, що це дуже важливе питання.

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За словами Кононенка, "є повноваження парламенту, і є питання змін до Конституції щодо 300 голосів, і я вважаю, що це функція парламенту".

Як повідомляв УНІАН, 24 січня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що виступає за проведення референдуму щодо змін до Конституції.

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