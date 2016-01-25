Новий голова ПАРЄ назвав звільнення Савченко одним із пріоритетів асамблеї

Про це повідомила уповноважений президента з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі, член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожБойовики продовжують блокувати допуск місії Червоного Хреста до полонених - Геращенко

"В ПАРЄ аншлаг, зала повна. Обрали нового голову Асамблеї - представника ЕРР (Європейської народної партії - УНІАН), іспанця Педро Аграмунта. Подякували попередній головуючій пані Анн Брассер", - зазначила вона.

"Якою є позиція пана Аграмунта щодо дій РФ? Непросте питання. З одного боку, він публічно критикує РФ за її агресивну політику. З іншого - належить до тих членів ЕРР, які виступають "за діалог", і очевидно, і прогнозовано, що на президентській посаді посилюватиме і відстоюватиме цю позицію", - додала Геращенко.

За її словами, українська делегація в ПАРЄ наголошує, що діалог - це завжди двостороння робота, а не шантаж всього світу.

"В своїй першій промові пан Аграмунт перерахував чотири ключових європейських виклики (і з цим важко не погодитися): загроза тероризму, міграційна криза, ріст популізму і відкриті конфлікти на нашому континенті. Він - що дуже обнадійливо - окремо згадав Україну і заявив, що сепаратисти при підтримці РФ тримають в окупації частину країни, що від конфлікту загинуло 9 тисяч людей. Це дуже добре, що Україна прозвучала в першому виступі, правда, не прозвучав Крим, але наша делегація не дасть цю тему забути. Також він згадав, що звільнення Надії Савченко є одним із наших пріоритетів", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі й перевезли до Росії. В РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

В обвинувальному висновку в кримінальній справі стосовно Савченко йдеться про замах на вбивство і вбивство, а також незаконний перетин кордону.

17 грудня 2015 року Донецький міський суд Ростовської області РФ продовжив арешт Савченко до 16 квітня 2016 року.

Савченко оголосила голодування з 18 грудня 2015 року. 12 січня її адвокат Микола Полозов повідомив, що Савченко вже втратила 15 кг.