Новий голова ПАРЄ назвав звільнення Савченко одним із пріоритетів асамблеї
Новообраний голова Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт під час своєї першої промови на посаді заявив, що звільнення української льотчиці, народного депутата України Надії Савченко, яка незаконно утримується в Росії, є одним із пріоритетів у роботі ПАРЄ.
Про це повідомила уповноважений президента з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі, член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
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"В ПАРЄ аншлаг, зала повна. Обрали нового голову Асамблеї - представника ЕРР (Європейської народної партії - УНІАН), іспанця Педро Аграмунта. Подякували попередній головуючій пані Анн Брассер", - зазначила вона.
"Якою є позиція пана Аграмунта щодо дій РФ? Непросте питання. З одного боку, він публічно критикує РФ за її агресивну політику. З іншого - належить до тих членів ЕРР, які виступають "за діалог", і очевидно, і прогнозовано, що на президентській посаді посилюватиме і відстоюватиме цю позицію", - додала Геращенко.
За її словами, українська делегація в ПАРЄ наголошує, що діалог - це завжди двостороння робота, а не шантаж всього світу.
"В своїй першій промові пан Аграмунт перерахував чотири ключових європейських виклики (і з цим важко не погодитися): загроза тероризму, міграційна криза, ріст популізму і відкриті конфлікти на нашому континенті. Він - що дуже обнадійливо - окремо згадав Україну і заявив, що сепаратисти при підтримці РФ тримають в окупації частину країни, що від конфлікту загинуло 9 тисяч людей. Це дуже добре, що Україна прозвучала в першому виступі, правда, не прозвучав Крим, але наша делегація не дасть цю тему забути. Також він згадав, що звільнення Надії Савченко є одним із наших пріоритетів", - зазначила вона.
Як повідомляв УНІАН, Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі й перевезли до Росії. В РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.
В обвинувальному висновку в кримінальній справі стосовно Савченко йдеться про замах на вбивство і вбивство, а також незаконний перетин кордону.
17 грудня 2015 року Донецький міський суд Ростовської області РФ продовжив арешт Савченко до 16 квітня 2016 року.
Савченко оголосила голодування з 18 грудня 2015 року. 12 січня її адвокат Микола Полозов повідомив, що Савченко вже втратила 15 кг.