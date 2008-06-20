Сивульський натякає, що Ющенко і Стельмах "знищують країну"

Керівник Головного контрольно-ревізійного управління Микола СИВУЛЬСЬКИЙ звинувачує голову Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА у розкручуванні інфляції в першому кварталі 2008 року.

Про це він заявив в інтерв`ю УНІАН.

«Я звинувачую СТЕЛЬМАХА в розкручуванні інфляції в першому кварталі, оскільки він допустив зростання грошової маси в першому кварталі більшими темпами, ніж було в 2007 році, і саме він має взяти на себе відповідальність за інфляцію», - заявив М.СИВУЛЬСЬКИЙ.

За даними М.СИВУЛЬСЬКОГО, за перший квартал 2008 року обсяг грошової маси збільшився на 8,5% - до 429,2 млрд. грн., тоді як за аналогічний період 2007 року – на 8,1% і до кінця року її обсяг був 396,2 млрд. грн. (на початку 2007 р. - 256,2 млрд. грн.).

«Так яку антиінфляційну політику проводив Нацбанк? Нічого подібного, він розганяв грошову масу – він її (інфляцію – УНІАН) накручував. Ось хто винен в інфляції – Нацбанк і його керівник, який допустив колосальний приріст грошової маси», - сказав М.СИВУЛЬСЬКИЙ.

Він висловив припущення, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО чудово знає реальні причини інфляції. «Віктор Андрійович був кращим банкіром свого часу, так що, він не знає, що є причиною інфляції в країні? Не знає, де важелі впливу на інфляцію лежать? - Знає. Він знає, що гроші з`являються через банківську систему», - заявив М.СИВУЛЬСЬКИЙ.

При цьому він нагадав, що В.СТЕЛЬМАХ свого часу заявив, що піднявши зарплати і пенсії прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО «зірвала споживчий ринок». «Це звучало з трибуни Верховної Ради з вуст головного банкіра, а потім цього ж дня увечері це підхопив Віктор Андрійович ЮЩЕНКО, після СТЕЛЬМАХА», - зазначив М.СИВУЛЬСЬКИЙ.

Він також відзначив, що тільки з квітня темпи зростання грошової маси в Україні впали. Пояснюючи причини цього, він заявив: «Для внутрішнього користування можна, звичайно, годувати нас байками, що це уряд винуватий, і робити все, щоб була якомога більша інфляція, але коли ти банкір, коли тебе знають у світі і коли ти з ними (з колегами – УНІАН) зустрічаєшся і вони тобі говорять, «що ти робиш, навіщо рушиш економіку країни? Якщо не подобається уряд, заради Бога, знімайте його, але легальним способом, але навіщо ви країну знищуєте?», то доводиться реагувати на те, що нескінченно розкручувати інфляційну спіраль у країні не можна. Ви думаєте, що там (у НБУ – УНІАН) сидять дурники, які не знають, що вони роблять? Це абсолютно свідомі люди…», - наголосив М.СИВУЛЬСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. В Україні в травні до квітня 2008 року зростання інфляції становило 1,3% (у квітні до березня ц.р. - 3,1%), у травні ц.р. до травня 2007 року - 31,1%. З початку цього року (за січень-травень 2008 року до грудня 2007 року) зростання споживчих цін становило 14,6%. Індекс споживчих цін за січень-травень 2008 року порівняно з відповідним періодом 2007 року збільшився на 25,8%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в січні-травні ц.р. проти аналогічного періоду минулого року становило 6,4%, у травні 2008 року проти травня 2007 року - 7,2%.

Рейтингове агентство Standard&Poor`s зменшило довгостроковий рейтинг України за зобов`язаннями в іноземній валюті з рівня ВВ- до рівня В+.

Крім того, Standard&Poor`s зменшило довгостроковий рейтинг України за зобов`язаннями в національній валюті з рівня ВВ до рівня ВВ-. Прогноз рейтингів - стабільний.

Серед причин зниження рейтингів S&P називає недостатні заходи з боротьби з інфляцією.

У квітні ц.р. Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні за підсумками 2008 року з 13,8 до 17,2%. Прогноз зростання валового внутрішнього продукту за підсумками поточного року Світовий банк залишив без змін - на рівні 5,5%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції і розвитку, середньорічна інфляція в Україні в 2008 році становитиме 11,7%, зростання ВВП - 6%.