В Україні планується створити 17 національних парків (список)

В Україні з метою збереження навколишнього природного середовища, а також недопущення варварського використання надр планується створити 17 національних парків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив міністр навколишнього природного середовища Григорій ФІЛІПЧУК.

Він зазначив, що 10 із цих парків можуть бути створені вже нинішнім літом, решта 7 – у недалекому майбутньому.

За словами міністра, територія парків становитиме більш як 2 тис. га. Зокрема, будуть створені біосферний заповідник у Херсонській області на території 5 тис. га, парк «Чарівний мир» у Закарпатті – 6 тис. га, Приазовський національний парк (Запорізька область) – 60 тис. га, 2 парки в Сумській області – 11 тис. га і 40 тис. га, у Миколаївській області – 6 тис. га, в Донецькій – 15 тис. га, Південно-Подільський парк (Вінницька область) – 21 тис. га, парк Тарханкутський (АР Крим) – 15 тис. га, парк «Кременчуцькі плавні» (Полтавська-Кіровоградська області) – 12 тис. га.

Г.ФІЛІПЧУК зазначив, що парки створюватимуться з урахуванням Указу Президента.