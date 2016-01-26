Рада 7 разів провалила включення "безвізової поправки": не голосували більше 30 депутатів від БПП

Як передає кореспондент УНІАН, депутати 7 разів намагалися включити відповідний законопроект (№ 3755) до порядку денного, але він набирав максимум 206 голосів.

Як видно з результатів голосування, за законопроект не голосували більше 30 депутатів від БПП, ще 29 депутатів фракції відсутні на засіданні, від НФ не голосували 9 депутатів, ще 10 відстуні.

Водночас депутати включили до порядку денного сесії законопроект про Державний Прапор України та законопроект про нульову декларацію.

Серед інших включено і законопроект, який стосується забезпечення розрахунків в паливно-енергетичному комплексі щодо держпідприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”.

Читайте такожПорошенко прокоментував скандальну поправку, яка гальмує введення безвізового режимуЯк повідомляв УНІАН, 4 січня стало відомо, що в остаточному варіанті проекту закону про держбюджет-2016 з`явилася поправка, згідно з якою на рік перенесено запровадження електронного декларування доходів чиновників.

Електронне декларування є однією з умов отримання Україною безвізового режиму з країнами Шенгенського договору.

Міністр юстиції Павло Петренко написав на своїй сторінці в Facebook, що уряд вимагатиме провести розслідування, щоб виявити, яким чином ця правка з`явилася у фінальному тексті держбюджету.

5 січня народний депутат від ”БПП” Вадим Денисенко зареєстрував у ВР законопроект ”Про внесення змін до закону ”Про запобігання корупції” (щодо роботи електронної системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) (№3755), яким пропонується скасувати норму про відтермінування до 2017 року електронного декларування доходів чиновників.