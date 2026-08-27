До 10 років на квартиру: де молоді найпростіше накопичити на власне житло

Різниця у доступності першого житла для молоді між містами може сягати п'ятикратного розриву.

Аналітики проаналізували, яку частину зарплати молоді доведеться витрачати на оренду однокімнатної квартири та скільки років знадобиться, щоб накопичити на власне житло у різних містах України.

Згідно дослідження "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН, для розрахунку використали медіанну зарплату у вакансіях, які підходять для студентів або кандидатами до 18 років. Станом на липень 2026 року вона становить 29 306 грн.

"За умови, що молода людина могла б відкладати всю медіанну зарплату у категорії, а саме 29 306 грн на місяць – найдовше накопичувати на однокімнатну квартиру на вторинному ринку довелося б у Києві, Львові та Ужгороді – близько 10 років. Це умовний розрахунок, який дає змогу порівняти доступність житла між містами без урахування щоденних витрат, інфляції чи зміни цін на нерухомість", - ідеться в дослідженні.

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Близько 8 років знадобилося б, щоб накопичити на однокімнатну квартиру у Вінниці та Чернівцях. Ще у трьох містах цей термін становить приблизно 7 років – у Луцьку, Рівному та Тернополі.

Шість років молодій людині потрібно було б накопичувати на власне житло в Житомирі, Одесі, Хмельницькому, Черкасах та Івано-Франківську. У Полтаві умовний термін накопичення становить близько 5 років, у Дніпрі, Кропивницькому та Чернігові – приблизно 4 роки.

Ще доступнішим за цим показником є житло у Харкові, Сумах та Миколаєві, де на купівлю однокімнатної квартири на вторинному ринку знадобилося б близько 3 років накопичень. Найкоротший умовний термін серед проаналізованих міст – у Запоріжжі та Херсоні: близько 2 років.

Де молоді доступніше орендувати "однушку"

Зазначається, що найбільшу частину медіанної зарплати молоді доведеться витрачати на оренду однокімнатної квартири в Ужгороді – 76,4% місячного доходу. Медіанна вартість оренди тут становить 22 404 грн. Майже такий самий показник у Львові – 76%, де однокімнатну квартиру пропонують у середньому за 22 248 грн на місяць.

Далі йде Івано-Франківськ, де медіанна оренда становить 17 707 грн, або близько 60% зарплати. У Києві на оренду однокімнатної квартири потрібно витратити приблизно 58% доходу – медіанна ставка тут становить 17 000 грн.

Близько половини зарплати потребуватиме оренда у Чернівцях, Луцьку та Тернополі. У Чернівцях і Луцьку медіанна вартість становить 15 000 грн, або близько 51% доходу, у Тернополі – 14 800 грн, що також відповідає приблизно 51% зарплати.

У Вінниці на оренду однокімнатної квартири потрібно витратити близько 48% медіанного доходу – оренда коштує в середньому 14 000 грн. В Одесі цей показник становить 44%, або 13 000 грн на місяць, у Хмельницькому – 43%, або 12 500 грн.

Ще у кількох містах оренда забирає близько двох п’ятих зарплати. У Черкасах, Дніпрі та Рівному йдеться приблизно про 41% доходу. У Дніпрі та Рівному медіанна вартість оренди становить 12 000 грн на місяць.

У Полтаві та Житомирі на оренду потрібно витратити близько 38% зарплати. Медіанна ставка становить 11 150 грн у Полтаві та 11 000 грн у Житомирі.

Далі навантаження на дохід поступово зменшується. У Кропивницькому оренда однокімнатної квартири коштує 8 500 грн, або близько 29% зарплати. У Чернігові – 8 000 грн і 27%, у Харкові – 7 500 грн і 26%, у Запоріжжі – 7 000 грн і 24%.

У Миколаєві медіанна вартість оренди становить 6 799 грн, або 23,2% медіанної зарплати. У Сумах – 6 500 грн, що відповідає приблизно 22% доходу.

Найменше навантаження серед проаналізованих міст – у Херсоні. Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири тут становить 4 000 грн, або близько 14% медіанної зарплати.

Зарплати та житло в Україні - останні новини

За результатами дослідження "OLX Робота", у липні найбільше оголошень роботодавці опублікували у сфері "Виробництво/робітничі спеціальності" – майже 20 тисяч оголошень. Медіанна зарплата за рік тут зросла з 22 750 грн до 28 750 грн.

Раніше повідомлялося, що медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку столиці у липні 2026 року становила понад 74 тис. доларів, що на 3% більше, ніж у липні минулого року.

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