До 10 років на квартиру: де молоді найпростіше накопичити на власне житло

Аналітики проаналізували, яку частину зарплати молоді доведеться витрачати на оренду однокімнатної квартири та скільки років знадобиться, щоб накопичити на власне житло у різних містах України.
Згідно дослідження "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН, для розрахунку використали медіанну зарплату у вакансіях, які підходять для студентів або кандидатами до 18 років. Станом на липень 2026 року вона становить 29 306 грн.
"За умови, що молода людина могла б відкладати всю медіанну зарплату у категорії, а саме 29 306 грн на місяць – найдовше накопичувати на однокімнатну квартиру на вторинному ринку довелося б у Києві, Львові та Ужгороді – близько 10 років. Це умовний розрахунок, який дає змогу порівняти доступність житла між містами без урахування щоденних витрат, інфляції чи зміни цін на нерухомість", - ідеться в дослідженні.
Близько 8 років знадобилося б, щоб накопичити на однокімнатну квартиру у Вінниці та Чернівцях. Ще у трьох містах цей термін становить приблизно 7 років – у Луцьку, Рівному та Тернополі.
Шість років молодій людині потрібно було б накопичувати на власне житло в Житомирі, Одесі, Хмельницькому, Черкасах та Івано-Франківську. У Полтаві умовний термін накопичення становить близько 5 років, у Дніпрі, Кропивницькому та Чернігові – приблизно 4 роки.
Ще доступнішим за цим показником є житло у Харкові, Сумах та Миколаєві, де на купівлю однокімнатної квартири на вторинному ринку знадобилося б близько 3 років накопичень. Найкоротший умовний термін серед проаналізованих міст – у Запоріжжі та Херсоні: близько 2 років.
Де молоді доступніше орендувати "однушку"
Зазначається, що найбільшу частину медіанної зарплати молоді доведеться витрачати на оренду однокімнатної квартири в Ужгороді – 76,4% місячного доходу. Медіанна вартість оренди тут становить 22 404 грн. Майже такий самий показник у Львові – 76%, де однокімнатну квартиру пропонують у середньому за 22 248 грн на місяць.
Далі йде Івано-Франківськ, де медіанна оренда становить 17 707 грн, або близько 60% зарплати. У Києві на оренду однокімнатної квартири потрібно витратити приблизно 58% доходу – медіанна ставка тут становить 17 000 грн.
Близько половини зарплати потребуватиме оренда у Чернівцях, Луцьку та Тернополі. У Чернівцях і Луцьку медіанна вартість становить 15 000 грн, або близько 51% доходу, у Тернополі – 14 800 грн, що також відповідає приблизно 51% зарплати.
У Вінниці на оренду однокімнатної квартири потрібно витратити близько 48% медіанного доходу – оренда коштує в середньому 14 000 грн. В Одесі цей показник становить 44%, або 13 000 грн на місяць, у Хмельницькому – 43%, або 12 500 грн.
Ще у кількох містах оренда забирає близько двох п’ятих зарплати. У Черкасах, Дніпрі та Рівному йдеться приблизно про 41% доходу. У Дніпрі та Рівному медіанна вартість оренди становить 12 000 грн на місяць.
У Полтаві та Житомирі на оренду потрібно витратити близько 38% зарплати. Медіанна ставка становить 11 150 грн у Полтаві та 11 000 грн у Житомирі.
Далі навантаження на дохід поступово зменшується. У Кропивницькому оренда однокімнатної квартири коштує 8 500 грн, або близько 29% зарплати. У Чернігові – 8 000 грн і 27%, у Харкові – 7 500 грн і 26%, у Запоріжжі – 7 000 грн і 24%.
У Миколаєві медіанна вартість оренди становить 6 799 грн, або 23,2% медіанної зарплати. У Сумах – 6 500 грн, що відповідає приблизно 22% доходу.
Найменше навантаження серед проаналізованих міст – у Херсоні. Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири тут становить 4 000 грн, або близько 14% медіанної зарплати.
Зарплати та житло в Україні - останні новини
За результатами дослідження "OLX Робота", у липні найбільше оголошень роботодавці опублікували у сфері "Виробництво/робітничі спеціальності" – майже 20 тисяч оголошень. Медіанна зарплата за рік тут зросла з 22 750 грн до 28 750 грн.
Раніше повідомлялося, що медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку столиці у липні 2026 року становила понад 74 тис. доларів, що на 3% більше, ніж у липні минулого року.