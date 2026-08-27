Буданов натякнув на можливу зустріч українських і російських переговірників у вересні

Буданов визнав, що наразі переговорний процес перебуває на паузі.

Переговорний процес зараз перебуває на паузі, але його планують "оживити" найближчим часом. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі "Новини.LIVE".

"Дасть Бог, ми його (переговорний процес – УНІАН) трохи пожвавимо. Ось і побачили через кілька днів приїзд цієї шанованої людини (візит директора ЦРУ до Москви – УНІАН)", – сказав він.

Буданов натякнув на те, що вже у вересні може відбутися зустріч українських, російських та американських переговірників.

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"Я сподіваюся на це, так. Ну і з американськими, звичайно. Без них ніяк", - додав він.

Подробиці візиту директора ЦРУ до Москви

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував нещодавній візит директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джона Реткліффа до Москви. Він закликав не робити передчасних висновків щодо мети візиту та дочекатися офіційних коментарів.

За словами Буданова, цей візит планувався в дещо іншому місці, але був перенесений. Він зазначив, що основні теми обговорень стосувалися взаємин між США та Росією.

Буданов додав, що серед тем обговорення також було припинення війни в Україні. Однак, за його словами, це не було головним питанням цієї зустрічі.

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