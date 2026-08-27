Спроба підпалу заводу БПЛА у Словаччині: одним із затриманих виявився українець

Підозрюваного вже затримали, наразі обговорюється його екстрадиція.

Словацька поліція розкрила деталі щодо затримання групи осіб, які намагалися підпалити підприємство виробника дронів Skyeton. Їх цитує Reuters.

Зокрема повідомляється, що одного з підозрюваних затримали у Гамбурзі. Ним виявився 26-річний латвієць, наразі триває процедура його екстрадиції. Двоє інших підозрюваних були затримані безпосередньо у Словаччині, один з них – також латвієць, а інший – українець. Їх обої суд відправив під варту.

Правоохоронці зазначили, що під час рейду вони виявили запальну суміш та план нападу на об'єкт з безпілотниками. Також поліція заявляє, що підозрювані діяли за вказівкою. Однак замовника не вказали. Втім у компанії Skyeton зазначили, що за нападом може стояти РФ.

Відео дня

"Нещодавній напад на наш об’єкт у Словаччині – це ще один доказ того, що українські виробники оборонної промисловості стали справжньою скалкою в оці росіян, і що ми на правильному шляху", – зазначили в компанії.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше стало відомо, що словацька поліція затримала трьох громадян. Зазначалося, що їх підозрюють у змові з метою підпалу заводу Skyeton, що належить Україні та виробляє сучасні БПЛА.

Слідство повідомляло, що затримані планували спровокувати "масштабну пожежу" на підприємстві. Ймовірні збити могли оцінюватися в "десятки мільйонів євро", а на самому підприємстві в момент спроби підпалу перебувало близько 70 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: