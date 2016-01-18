ЗМІ назвали претендента на посаду першого віце-прем'єра

Про це "Українській правді" повідомили співрозмовники в "УДАРі". За їхніми словами, президент Петро Порошенко активно вмовляє лідера партії, Віталія Кличка, у якого зіпсувалися стосунки з Ковальчуком, підтримати його призначення на цю посаду.

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При цьому інші джерела видання в партії кажуть, що сам Ковальчук хоче отримати посаду першого віце-прем'єра.

Інформацію про те, що Ковальчука просувають на посаду віце-прем'єра підтвердили виданню і в адміністрації президента (АП).

Передбачається, що Ковальчук буде курувати в уряді економічний блок. В адміністрації це обґрунтовують необхідністю спростити координацію між урядом і президентом.

Як відомо, відносини Ковальчука і Кличка зіпсувалися ще в період президентських виборів 2014 року. За словами співрозмовників, Ковальчук спробував обмежити повноваження Кличка як голови партії. Після цього Ковальчук пішов працювати в АП.

"Ми знаємо, що Кличко давно просить звільнити Ковальчука з АП", - сказав співрозмовник.

Віталій Ковальчук у 1993 році закінчив юридичний факультет Київського університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю "Правознавство". У 2011 році здобув другу вищу освіту за спеціальністю "Державне управління" в Національній академії державного управління при президентові України. На останніх парламентських виборах Ковальчук керував виборчим штабом "Блоку Петра Порошенка".