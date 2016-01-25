Тимошенко про ідею Яценюка: Референдум має бути щодо будь-яких змін до Конституції

Про це вона заявила під час засідання погоджувальної ради парламенту, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

”Зміни до Конституції не принесуть мир, а принесуть повну руйнацію суверенності держави, її територіальної цілісності”, – наголосила лідер "Батьківщини".

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За словами Тимошенко, прикриття намірів руйнації територіальної цілісності країни словом ”децентралізація” є неприпустимим.

”Є цинічний обман, коли словом ”децентралізація” прикрили кулуарні домовленості між Кремлем і владною верхівкою України про абсолютно неприйнятне для України врегулювання військового конфлікту на Сході. Хіба ми не розуміємо, що все, що названо словом ”децентралізація”, прикриває особливий статус Донбасу?” – зазначила голова фракції.

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Політик також обурилася тим, що ніхто не роз’яснив, що саме включатиме ”особливий статус Донбасу”, і не пояснив, як далі розвиватиметься ситуація у разі ухвалення ”брутальних змін до Конституції”.

”Хто дав гарантії, що ситуація розвиватиметься позитивно? І взагалі, де ця дорожня карта розвитку позитивної ситуації?” – запитала депутат.

Тимошенко зауважила, що в цьому питанні між політиками немає діалогу та конструктивної дискусії.

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На брифінгу в кулуарах лідер ”Батьківщини” також пояснила журналістам, що лише народ на референдумі має право вирішувати такі питання, як зміна Основного закону, а Конституція повинна бути ”продуктом консенсусу між народом та політиками”.

”Референдум обов’язково потрібен щодо будь-яких змін до Конституції України”, – підсумувала Юлія Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 24 января премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что выступает за проведение референдума по изменениям в Конституцию.