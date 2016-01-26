На Сумщині засуджено чоловіка, що розповсюджував сепаратистські газети у прикордонних містах

15:16, 26 січня 2016
Політика
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У Сумській області за матеріалами Служби безпеки України притягнуто до кримінальної відповідальності місцевого жителя, який пропагував ідеї приєднання частини України до Росії та відтворення СРСР.

Чоловік пропагував приєднання півночі Сумщини до Росії / stejka.com

Як повідомляє прес-група Управління СБУ в Сумській області, газети і листівки з антиукраїнськими матеріалами зловмисник отримував поштою з Росії та Білорусі від представників ліворадикальних партій.

Зазначається, що він розповсюджував їх у Конотопі та центрах прикордонних районів - Білопіллі, Глухові та Путивлі.

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25 січня Білопільський районний суд визнав пропагандиста винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (порушення територіальної цілісності та недоторканості України) Кримінального кодексу України.

Йому призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з відстрочкою покарання на три роки.

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