На Сумщині засуджено чоловіка, що розповсюджував сепаратистські газети у прикордонних містах

Як повідомляє прес-група Управління СБУ в Сумській області, газети і листівки з антиукраїнськими матеріалами зловмисник отримував поштою з Росії та Білорусі від представників ліворадикальних партій.

Зазначається, що він розповсюджував їх у Конотопі та центрах прикордонних районів - Білопіллі, Глухові та Путивлі.

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25 січня Білопільський районний суд визнав пропагандиста винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (порушення територіальної цілісності та недоторканості України) Кримінального кодексу України.

Йому призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з відстрочкою покарання на три роки.

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