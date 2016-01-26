У Раді Європи наполягають, що візит місії до Криму не є визнанням окупаційної "влади"
За словами генсека Ради Європи, представники міжнародних організацій не відвідували окупований півострів протягом більш ніж року.
Візит місії Ради Європи до Криму спричинений необхідністю перевірити ситуацію із правами людини на півострові і не означає "визнання анексії". Про це заявив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд, повідомляє "Європейська правда".
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"Жодна місія міжнародної організації не відвідувала Крим протягом більше ніж року", - нагадав він.
Ягланд повідомив про направлення до Криму першої такої місії за погодженням з Україною та РФ: "Я призначив Герарда Стоудмана, фахового швейцарського дипломата, головою місії, і можу підтвердити, що зараз він вже в Криму. Він прибув учора і пробуде там ще декілька днів".
"Але цей візит не має бути сприйнятий як визнання тамтешньої "де-факто влади". Це, швидше, є визнанням, що ми несемо особливу відповідальність щодо захисту прав двох мільйонів людей, які там проживають... Ми маємо (за допомогою даної місії) визначити, що має бути зроблено для дотримання прав цих людей", - підкреслив генсек.
Ягланд також наголосив, що Європейська конвенція з прав людини має діяти на території Криму; відповідно, на кримчан має поширюватися захист Європейського суду з прав людини.
Нагадаємо, 25 січня Турбйорн Ягланд оголосив про початок роботи в Криму місії з прав людини. Раніше в 12-ій доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні йшлося, що в Автономній Республіці Крим, статус якої визначений резолюцією Генеральної асамблеї ООН 68/262, жителі продовжують зазнавати суттєвого обмеження їхніх прав у зв'язку із застосуванням обмежувальних правових норм, накладених на них Російською Федерацією.