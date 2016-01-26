У Раді Європи наполягають, що візит місії до Криму не є визнанням окупаційної "влади"

Візит місії Ради Європи до Криму спричинений необхідністю перевірити ситуацію із правами людини на півострові і не означає "визнання анексії". Про це заявив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд, повідомляє "Європейська правда".

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"Жодна місія міжнародної організації не відвідувала Крим протягом більше ніж року", - нагадав він.

Ягланд повідомив про направлення до Криму першої такої місії за погодженням з Україною та РФ: "Я призначив Герарда Стоудмана, фахового швейцарського дипломата, головою місії, і можу підтвердити, що зараз він вже в Криму. Він прибув учора і пробуде там ще декілька днів".

"Але цей візит не має бути сприйнятий як визнання тамтешньої "де-факто влади". Це, швидше, є визнанням, що ми несемо особливу відповідальність щодо захисту прав двох мільйонів людей, які там проживають... Ми маємо (за допомогою даної місії) визначити, що має бути зроблено для дотримання прав цих людей", - підкреслив генсек.

Ягланд також наголосив, що Європейська конвенція з прав людини має діяти на території Криму; відповідно, на кримчан має поширюватися захист Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, 25 січня Турбйорн Ягланд оголосив про початок роботи в Криму місії з прав людини. Раніше в 12-ій доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні йшлося, що в Автономній Республіці Крим, статус якої визначений резолюцією Генеральної асамблеї ООН 68/262, жителі продовжують зазнавати суттєвого обмеження їхніх прав у зв'язку із застосуванням обмежувальних правових норм, накладених на них Російською Федерацією.