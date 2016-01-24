Чубаров запропонував розширити Мінський формат переговорів включенням питання повернення Криму

Про це заявив лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає ZN.UA.

Він вважає, що це дозволяє в єдиному контексті системно розглядати всі питання, пов'язані з відновленням територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Але цей варіант, на його думку, важче реалізувати, тому що "західні партнери хочуть швидких результатів щодо Донбасу".

При цьому Чубаров пропонує брати приклад з Росії — щодо тлумачення Мінських домовленостей, метою яких було відновлення територіальної цілісності України, а від західних партнерів вимагати практичних кроків як підтвердження їхніх запевнень, що вони ніколи не змиряться з окупацією Криму. Насамперед це відмова від формули, що щодо Донбасу і Криму є окремі санкції.

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"Буквально тиждень тому деякі наші партнери говорили: "Ми не можемо йти від наших обіцянок". Я сказав, що це жодною мірою не є відхід від обіцянок. Ми беремо Мінські домовленості, а там йдеться про територіальну цілісність України. Тут питання інтерпретації. Ми наситилися за два роки інтерпретаціями пана Путіна! Давайте вже не будемо нікого обманювати. Ми вважаємо, що в питанні відновлення територіальної цілісності України, закріпленої Мінськими домовленостями, є і деокупація Криму", — говорить Чубаров.

"Ідею про створення міжнародного майданчика для переговорів щодо повернення Криму Меджліс кримськотатарського народу обговорює з літа 2015 року на всіх зустрічах з провідними світовими політиками і з керівництвом України", — сказав Чубаров у коментарі.

"Неминучість обговорення питання деокупації Криму очевидна для всіх, в тому числі, і для Володимира Путіна. Категорично відкидаючи будь-які спроби навіть згадки про Крим у контексті російсько-українського конфлікту, Путін, тим не менш, готується до жорсткої сутички, сподіваючись залишити за Росією Крим в обмін на поступки щодо всіх інших вимог України та міжнародної спільноти. Ініціатива президента України щодо створення міжнародного формату для переговорів із повернення Криму вже категорично сприйнята Росією. Більше того, я не відкидаю гучних демаршів і ультиматумів з боку Росії з погрозами перервати діалог щодо врегулювання ситуації на сході України. У той же час, запропоновані Україною кроки — переговори замість війни — не можуть не бути прийняті міжнародною спільнотою", — вважає лідер Меджлісу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна планує найближчим часом запустити нову дипломатичну ініціативу щодо повернення Криму, анексованого в 2014 році Росією. Наголошується, що Київ має намір створити дипломатичний форум на кшталт женевського формату, основу якого в 2014 році складали Росія, Україна, Євросоюз і США.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав указ про створення служби з деокупації Криму.