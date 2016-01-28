Партія "Відродження" закликає ухвалити проект закону щодо впровадження страхової медицини

Про це заявив народний депутат і член фракції «Партія «Відродження» Андрій Шипко, вказавши, що сам процес обов’язково повинен бути поетапним.

«Страхування починається з певної категорії населення та визначення допомоги, яка буде надаватися за рахунок медичного страхування. Поступово такі групи осіб будуть розширюватися, так само як і перелік страхових випадків», – додав парламентарій, зазначивши, що при зваженому підході перехід на страхову медицину буде повністю завершено через 5-7 років.

Нардеп переконаний, що вводити страхову медицину за принципом «все і відразу» не можна, так як це принесе лише негативний результат, про що свідчить, наприклад, сумний досвід деяких сусідніх країн. Тоді як поетапне впровадження страхової медицини в низці країн, навпаки, має високі показники ефективності. Так, у Молдові та Киргизії медстрахування впроваджено вже повністю і з хорошими результатами.

Відповідно до законопроекту 2462а «Про загальнообов’язкове соціальне медичне страхування», автором якого є Андрій Шипко, страхування пропонується почати з працюючого населення. До цієї групи належать і ті, хто ведуть приватну діяльність, яка пов’язана з отриманням доходу, а також особи, які проходять перепідготовку, підвищення кваліфікації.

«Це та категорія громадян, які в будь-якому випадку будуть застраховані», – підкреслив Шипко.

На наступному етапі, за умови виділення грошей з бюджету, будуть застраховані діти, студенти, непрацюючі інваліди та жінки, які перебувають у декретній відпустці. Далі, за наявності коштів у відповідних соціальних фондах, страховку отримають пенсіонери та безробітні.

Планується, що медичне страхування спочатку, на першому етапі, покриватиме госпіталізацію по швидкій або за направленням лікаря, денний стаціонар (теж у разі направлення лікаря), профілактичні щеплення, вагітність і пологи, реабілітацію після перенесених важких захворювань, а також забезпечення медикаментами за державними програмами , коли її фінансування вичерпано.

Андрій Шипко пропонує дозволити Кабміну регулювати щороку страхові випадки, розширюючи цей перелік. На початковому етапі страхування стане додатковим джерелом фінансування медицини і буде існувати паралельно з чинною системою так, що незастраховані групи населення зможуть отримувати допомогу в звичному порядку.

Законопроект 2462а «Про загальнообов’язкове соціальне медичне страхування» було розглянуто Комітетом з питань соціальної політики та праці і в цілому отримав позитивну оцінку. Учасники слухань позначили важливість впровадження страхової медицини в Україні і прийняли рішення доопрацювати документ в Комітеті з урахуванням рекомендацій та пропозицій експертів, фінансистів, медичних працівників та представників громадськості.