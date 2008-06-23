Росія вже готова платити за флот більше, і навіть грошима...

Росія готова розглянути питання про підвищення орендної плати за перебування свого Чорноморського флоту на території України після 2017 року.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій КАРАСІН в інтерв`ю журналу «Огонек», розміщеному на сайті МЗС РФ.

«Ми готові конструктивно і гнучко розглядати різні умови подальшого перебування свого флоту на території України, максимально враховуючи при цьому інтереси України в усіх областях», - сказав Г.КАРАСІН.

Він нагадав, що на даний час орендна плата становить близько 98 млн. доларів на рік. «Цю суму Росія списує з державного боргу України. Така схема оплати завершується в 2017 році», - додав Г.КАРАСІН.

Коментуючи указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про припинення базування ЧФ РФ на території України після 2017 року, Г.КАРАСІН сказав, що в Росії «глибоко розчаровані подібним сюрпризом з боку українського керівництва». За його словами, указ «знецінив багато з того, що було досягнуте, обвалив саму атмосферу переговорів, що ведуться».

Г.КАРАСІН також зазначив, що останнім часом нормалізувався процес переговорів про перебування ЧФ РФ на території України, проте «нормальна робота не влаштувала когось в українському керівництві, і там вирішили знову повернути ситуацію до скандальності і нервозності».

«Багатьох у російській громадській думці покоробило те, в яку форму вдягнулося рішення, що зачіпає нас, прийняте до того ж в односторонньому порядку, без консультацій з Росією. Між справжніми партнерами таке трапляється, прямо скажемо, нечасто», - додав він.

Г.КАРАСІН вважає, що оптимальним буде рішення, яке рівною мірою відповідає інтересам і Росії, і України.

«Часу у нас і зараз більше ніж достатньо, оскільки як крайній термін, щоб визначитися з майбутнім флоту, в діючих угодах визначено 2016 рік», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО доручив уряду розробити законопроект про припинення з 2017 року дії міжнародних договорів про тимчасове перебування на території України ЧФ РФ. Про це йдеться в указі глави держави, яким він ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 16 травня «Про заходи із забезпечення розвитку України як морської держави».