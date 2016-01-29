Роскомнагляд заблокував сайт "РБК Україна" за "заклики до війни кримських татар з РФ"

Як пояснив ТАСС прес-секретар відомства Вадим Ампелонський, "видання розмістило у себе кілька матеріалів, у яких містилися заклики до війни кримських татар з Росією".

У зв'язку з цим на вимогу Генеральної прокуратури РФ ресурс був внесений до реєстру забороненої інформації.

За словами Ампелонського, один з матеріалів претензії Роскомнадзора був видалений з сайту, але решта поки там залишається.

"Подивимося до понеділка, помониторимо цю ситуацію. Якщо інформація буде видалена, нам нічого не заважає відновити доступ", - сказав представник відомства.

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"РБК Україна" в свою чергу опублікувало офіційне повідомлення йому про обмеження доступу до сайту на території РФ.

Згідно з документом, "інформація, розміщена на інформаційному ресурсі, містить заклики до масових безладів, здійснення екстремістської діяльності або участі у масових (публічних) заходах, що проводяться з порушенням встановленого порядку".

Як зазначає видання, мова йде про матеріал "Путін помер": торішній кліп знову актуальне", розміщений на порталі РБК-Україна Styler.

У той же час агентство "РИА Новости" опублікувало наступний нібито коментар Ампелонського щодо даного питання: "У листуванні з нами вони (РБК-Україна) рекомендували себе як "Російська бандерівська група - Україна". У Росії фашистська бандерівська ідеологія поза законом".

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