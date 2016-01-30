Полтавська облрада вимагає припинити політичні репресії і звільнити Корбана та інших політв'язнів (документ)

Полтавська обласна рада звернулася до Верховної Ради та Президента України Петра Порошенка з вимогою припинити політичні репресії та звільнити усіх ув'язнених патріотів, серед яких – один з лідерів УКРОПу Геннадій Корбан. Відповідне звернення було ухвалене Полтавською облрадою 29 січня й підтримане 44-ма з 67-ми присутніх в залі депутатів.

«Чинна влада на словах засуджує російського агресора за політичні репресії, а на ділі цинічно розгортає репресії всередині країни. Така практика нищить авторитет України у світі, довіру людей до влади, держави і правоохоронної системи», – йдеться в тексті звернення.

Окрім того, полтавські депутати заявили про приєднання до ініціативи своїх колег у Верховній Раді щодо звільнення з посади Генерального прокурора України Віктора Шокіна, а також попросили президента Порошенка притягнути до відповідальності правоохоронців і суддів, які своїми діями, паплюжать авторитет української держави. Ініціатор звернення, голова фракції УКРОПу в Полтавській облраді Сергій Соловей зазначив, що відповідне рішення підтримали представники усіх партій ради. За звернення проголосували навіть кілька депутатів від «БПП», попри те, що деякі їхні колеги намагалися не допустити його включення до порядку денного.

«Факт підтримки цього звернення Полтавською обласною радою свідчить про кардинальну зміну настроїв у нашому суспільстві», – зазначив Сергій Соловей.