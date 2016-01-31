Яресько обговорила з Томбінським умови отримання 600 мільйонів євро від ЄС

Про це міністр повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Цієї п'ятниці зустрілася з головою представництва Євросоюзу в Україні Яном Томбінським. Обговорили кроки, які необхідно здійснити Україні для отримання 600 млн євро другого траншу в рамках третьої програми фінансової підтримки EU MFA. Крім того, обговорили можливості надання Євросоюзом технічної допомоги Україні у 2016 році за такими важливими напрямами реформ, як адміністрування податків, процес децентралізації та реформа держслужби", - написала Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, у липні минулого року Європейський Союз виділив Україні 600 млн євро першого траншу макрофінансової допомоги загальним обсягом 1,8 млрд євро.