Яценюк чекає повернення в бюджет заарештованих $1,5 мільярда режиму Януковича

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал, про це заявив Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в "10 хвилинах" у неділю, 31 січня.

"Сподіваюся, правоохоронна система і суддівство зроблять все, щоб кошти, які були вкрадені у народу України, були повернуті в бюджет, і це джерело буде використане на грошове забезпечення та модернізацію армії та підвищення соціальних стандартів", - сказав Яценюк.

Він нагадав, що в поточному році Уряд на 16 мільярдів гривень збільшив фінансування сектору безпеки і оборони - до 113 мільярдів, підвищивши обсяг грошового забезпечення військовослужбовців.

Одним з джерел для подальшого збільшення грошового забезпечення військовослужбовців Глава Уряду назвав, крім економічного розвитку, конфіскації активів колишнього режиму, що передбачено у законі про Державний бюджет: "Уряд не має права конфіскувати, виносити вироки, когось притягати до кримінальної відповідальності. Але в Уряду є право після проведення фінансового розслідування накласти арешт на ті, чи інші активи".

У минулому році Уряд скористався цим правом, і 1,5 мільярда доларів активів колишнього режиму знаходяться під арештом, нагадав він: "Але до сьогоднішнього дня немає жодного вироку суду, жодної конфіскації цих активів на користь державного бюджету України. Уже впродовж півтора років вироку суду немає".

Яценюк нагадав, що провів зустріч з керівництвом Генеральної прокуратури України, Національного антикорупційного бюро та правоохоронної системи: "Сподіваюсь, що після нашої зустрічі українська правоохоронна система та суддівство зроблять все для того, щоб кошти, які були вкрадені у народу України, були повернуті до бюджету, і це джерело буде використане на грошове забезпечення і модернізацію армії та підвищення соціальних стандартів ".