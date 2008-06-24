Ющенко в Португалії (5 фото)

Триває офіційний візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Португальської Республіки.

Учора відбудлися переговори В.ЮЩЕНКА з Президентом Португальської Республіки Анібалом Каваку СІЛВОЮ, прем`єр-міністром країни Жозе СОКРАТЕШЕМ, головою Асамблеї Республіки (парламенту Португалії) Жайме ГАМОЮ та представниками політичних партій, представлених у парламенті.

В.ЮЩЕНКО також виступив в Муніципальній палаті Лісабона і взяв участь у церемонії відкриття вулиці України на честь українських громадян, які зробили свій внесок у розбудову португальської столиці.

Планується участь глави Української держави в економічному семінарі в Асоціації промисловців Португалії.

В.ЮЩЕНКО також відвідає місто Фатіма, де огляне Базиліку Святої Вервиці, Капелли де Пересоіш (місце явлення Святої Марії) та Церкви Святої Трійці.

Крім того, в рамках візиту планується підписання Дорожньої карти українсько-португальських відносин на період 2008-2009 років, угоди між Україною та Португальською Республікою про військове співробітництво. Також заплановане підписання Меморандуму про зміцнення співробітництва між генпрокуратурами України та Португалії у сфері боротьби з транснаціональною злочинністю та відмиванням доходів від злочинної діяльності, Угоди між Україною та Португалією про повітряне сполучення, Угоди між країнами у галузі боротьби зі злочинністю.

Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН