Гройсман оголосив про вихід Томенка із фракції Блоку Петра Порошенка

Як передає кореспондент УНІАН, за словами спікера, Томенко подав відповідну заяву.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня народний депутат Микола Томенко заявив про вихід з фракції "Блок Петра Порошенка".

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Томенко обурився, що замість очікуваної відставки Арсенія Яценюка з посади прем'єр-міністра Верховна Рада відмовилася заслухати його звіт і відправити його у відставку. Крім того, за його словами, був ухвалений держбюджет, який спрямований "проти українського народу".