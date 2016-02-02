Гройсман оголосив про вихід Томенка із фракції Блоку Петра Порошенка
12:09, 02 лютого 2016Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман оголосив про вихід народного депутата Миколи Томенка зі складу фракції БПП.
Микола Томенко вийшов з фракції БПП / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, за словами спікера, Томенко подав відповідну заяву.
Як повідомляв УНІАН, 25 грудня народний депутат Микола Томенко заявив про вихід з фракції "Блок Петра Порошенка".
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Томенко обурився, що замість очікуваної відставки Арсенія Яценюка з посади прем'єр-міністра Верховна Рада відмовилася заслухати його звіт і відправити його у відставку. Крім того, за його словами, був ухвалений держбюджет, який спрямований "проти українського народу".
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