Томенко оголосив про вихід з фракції БПП через нічні події у Раді

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в коментарі журналістам.

Томенко обурився, що замість очікуваної відставки Арсенія Яценюка з посади прем'єр-міністра Верховна Рада відмовилася заслухати його звіт і відправити його у відставку. Крім того, за його словами, був ухвалений держбюджет, який спрямований "проти українського народу".

Депутат підкреслив, що вчора під час голосування в парламенті була створена, на його думку, "нова коаліція на підтримку третього терміну прем'єрства Арсенія Яценюка, яка складається з БПП, "Народного фронту", Радикальної партії Ляшка і наших "побратимів" Партії регіонів, які голосували за диктаторські законопроекти, із груп "Відродження" та "Воля народу".

За словами Томенка, "якщо бути чесними та відповідальними, то з цих фракцій повинна бути по-новому оформлена коаліція".

Він додав, що вчорашнє голосування продемонструвало, по суті, підтримку Яценюка.

"Для мене як для людини, яка була категорично проти, по-перше, маразматичної системи прийняття бюджету без обговорення, в першому і десятому читанні, як людини, яка захищала гуманітарну і соціальну сферу, це - приниження людей, що до 1 грудня у них мінімальна зарплата буде збільшена на 72 грн і ще на 100 грн з 1 грудня (йдеться про 2016 рік - УНІАН)", - наголосив Томенко.

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"Я не підтримую ідею третього терміну Яценюка, я не підтримую ідею, що ми повинні підтримувати бюджет "МВФівський", а не народний, тому я сьогодні написав заяву про вихід із фракції БПП, оскільки я не можу нести відповідальність за нову проурядову коаліцію разом із Партією регіонів і нову коаліцію, яка в інтересах отримання кредитів і збереження при владі могла ухвалити документи проти власного народу", - заявив Томенко.

Томенко підкреслив, що він є позапартійним і буде надалі позафракційним депутатом.

Відповідаючи на запитання УНІАН з приводу того, що йому доведеться скласти депутатські повноваження, оскільки Конституцією передбачено, що вихід із фракції партії, за списком якої обирався депутат, тягне за собою складання депутатських повноважень, Томенко відповів: "Ні, в нас немає закону про імперативний мандат. Я взагалі вважаю, що якщо йдеться про співвідношення: партія і "позапартійний Томенко", то я для партійного списку приніс не один мандат разом з собою, тому що разом з моєю популярністю і авторитетом я допоміг список підтягти, де було продано не одне місце, і пройшли такі люди, прізвища яких соромно називати".

"Тому я думаю, що партія повинна мені компенсувати моральні витрати, а не я повинен здавати мандат, тому що я допомагав цій партії", - сказав Томенко.

Нагадаємо, на вибори Томенко йшов під 8-м номером у списку партії БПП.