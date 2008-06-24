Тимошенко: ніяких дострокових виборів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО виступає проти проведення дострокових виборів до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні під час зустрічі з головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, лідером фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ і першим заступником керівника фракції БЮТ Андрієм КОЖЕМ’ЯКІНИМ.

«Ніяких дострокових виборів», – зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, В.КИРИЛЕНКО підкреслив, що немає сенсу знову перекладати відповідальність політиків на громадян України і «вдаватися до позачергових виборів».

«Наша Україна» є прихильником стабільної, конструктивної, зваженої роботи і буде закликати до цього всі політичні сили», – сказав він, зазначивши, що Україна вже «втомилася від постійних виборів». Він також додав, що вибори в 2006 і в 2007 роках продемонстрували «впевнену перемогу» демократичних сил.

А.КОЖЕМ’ЯКІН також заявив, що ставлення БЮТ до дострокових виборів – негативне.