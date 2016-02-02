Європарламент ухвалив підписання Угоди про співробітництво між Україною та Євроюстом
Остаточне рішення ще має бути ухвалено Радою ЄС.
Європейський парламент ухвалив підписання Угоди про співробітництво між Європейським підрозділом судової співпраці (Євроюстом) та Україною.
Відповідне голосування відбулося у вівторок в Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європарламенту, передає власний кореспондент УНІАН.
Доповідачем виступила член Комітету з цивільного права, правосуддя та внутрішніх справ Сильвія-Івонне Кауфманн.
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«Схвалити проект (рішення) Ради. Закликати Раду повідомити парламент в разі наміру відійти від тексту, погодженого парламентом», - йдеться в доповіді.
Остаточне рішення ще має бути ухвалено Радою ЄС.
Як відомо, Угода щодо співробітництва між Україною та Євроюстом спрямована на поглиблення співробітництва у сфері юстиції з метою боротьби зі злочинністю, зокрема, в організованою злочинністю та тероризмом. Україна зможе відрядити свого офіцера зв’язку до Євроюсту, а також обмінюватися інформацію, в тому числі, персональними даними.