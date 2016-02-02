Європарламент ухвалив підписання Угоди про співробітництво між Україною та Євроюстом

Європейський парламент ухвалив підписання Угоди про співробітництво між Європейським підрозділом судової співпраці (Євроюстом) та Україною.

Відповідне голосування відбулося у вівторок в Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європарламенту, передає власний кореспондент УНІАН.

Доповідачем виступила член Комітету з цивільного права, правосуддя та внутрішніх справ Сильвія-Івонне Кауфманн.

Читайте такожЄвропарламент закликав Раду ЄС якомога швидше надати безвізовий режим для українців

«Схвалити проект (рішення) Ради. Закликати Раду повідомити парламент в разі наміру відійти від тексту, погодженого парламентом», - йдеться в доповіді.

Остаточне рішення ще має бути ухвалено Радою ЄС.

Як відомо, Угода щодо співробітництва між Україною та Євроюстом спрямована на поглиблення співробітництва у сфері юстиції з метою боротьби зі злочинністю, зокрема, в організованою злочинністю та тероризмом. Україна зможе відрядити свого офіцера зв’язку до Євроюсту, а також обмінюватися інформацію, в тому числі, персональними даними.