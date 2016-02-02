У Бундестазі радять українським чиновникам звернути увагу на громадську думку щодо генпрокурора

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шпінрат сказав на прес-конференції у Києві.

"Ця тема мені була відома ще з Берліна. Тема Генеральної прокуратури, а також постаті генерального прокурора. Але річ у тому, що так чи інакше ця тема звучала під час усіх наших розмов і зустрічей в Україні. При цьому ця тема була привнесена або озвучена нашими співбесідниками", - сказав Шпінрат.

Під час візиту до України, німецька делегація Бундестаґу зустрічалася не тільки з високопосадовцями, але й з представниками громадянського суспільства, які виступають за проведення боротьби з корупцією, та представниками неурядових організацій.

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"І якщо поступові і успіху у проведенні реформ перешкоджає якась особа, то тоді, звичайно, ми відчуваємо свій обов'язок поділитися порадами стосовно того, яким чином можна було б цю проблему вирішити", - сказав Шпінрат.

Своєю чергою голова комітету з питань Європейського Союзу Бундестаґу (нижня палата парламенту Федеративної республіки Німеччина), член партії «ХДС/ХСС» Гунтер Кріхбаум, коментуючи можливість вирішення цього питання, зазначив, що "це будуть поради, які висловлюються з добрими намірами".

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Водночас Шпінрат наголосив, що українські високопосадовці і особи, які відповідають за прийняття рішень, повинні звернути увагу на громадську думку щодо генерального прокурора Віктора Шокіна.

"Якщо суб’єкти ухвалення рішень, незалежно від того, хто це: чи це високопосадовці, чи це якісь органи державної влади, якщо вони всупереч цій думці, яка поділяється громадськістю... все-ж таки не ухвалять необхідних рішень, то тоді, рано чи пізно, вони будуть покарані за це. В умовах демократії знайдеться якийсь варіант чи розв'язання, які дозволять впоратися з цим", - наголосив німецький політик.

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Сьогодні члени Бундестаґу повинні провести ще зустріч з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним і президентом Петром Порошенком.