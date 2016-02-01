Найближча зустріч у "нормандському форматі" на рівні глав МЗС відбудеться у Парижі наступного тижня

Про це домовились президент України Петро Порошенко та федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні під час переговорів сьогодні у Берліні, повідомили УНІАН у прес-службі Порошенка.

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«Сторони домовились, що наступна зустріч у «нормандському форматі» на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у Парижі наступного тижня», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що на зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" вимагатиме дотримання режиму тиші на Донбасі.