Регіони вибачилися перед Нашою Україною за ситуацію зі Стецюком

Партнери з фракції Партії регіонів вибачились перед “Нашою Україною” за непризначення Петра СТЕЦЮКА на посаду судді Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам у ВР заявив представник парламентської фракції “Наша Україна” Анатолій КІНАХ.

«Наші партнери, - сказав він, - вибачилися перед нами (за негативний результат голосування за П.СТЕЦЮКА – УНІАН). Вони вважають це організаційна недоробка».

За словами А.КІНАХА, він відкидає варіант, коли і за результатами переголосування П.СТЕЦЮК не набере необхідної кількості голосів. «Я не розглядаю негативного результату. Я впевнений, що політичні сили, представлені в парламенті, у них є воля і здатність виконувати взаємні зобов’язання», - сказав він.