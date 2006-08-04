Медведчук обіцяє продовження серіалу

Лідер об`єднаних соціал-демократів України Віктор МЕДВЕДЧУК вважає, що українці побачать ще не один варіант парламентської коаліції.

Про це В.МЕДВЕДЧУК сказав, коментуючи останні політичні події в країні, повідомили УНІАН в прес-службі СДПУ(о).

Зокрема, він зазначив, що «позитивним в цій ситуації є те, що вперше на пострадянському просторі повноваження Президента і прем`єра розділені, і влада в країні тепер уже не залежить від примхи однієї людини. Це і було головною метою політичної реформи – зробити владу по-справжньому демократичною і політично відповідальною».

«А то, що процес формування уряду і парламентської більшості вийшов таким заплутаним і драматичним, говорить про природну в таких випадках хворобливу реакцію Президента, вимушеного розлучатися зі значною частиною своїх повноважень», - вважає В.МЕДВЕДЧУК.

Водночас «головним негативним моментом більш ніж тримісячного політичного спектаклю створення парламентської коаліції», на думку В.МЕДВЕДЧУКА, стало те, що «виборець остаточно заплутався в позиціях тих політичних сил, за яких він голосував. Як у доброму американському тріллері інтрига зберігалася до самої останньої секунди, і кількість можливих комбінацій коаліції перевищила всі очікування. Не виключено, що «голлівудські сценаристи» тут теж доклали свою руку. Вони, як відомо, не забувають про Україну. На жаль, коли йдеться про можливість досягнення влади, політики не завжди пам`ятають про ідеологію, яку сповідують».

«Тому, - впевнений В.МЕДВЕДЧУК, - сьогодні в Україні багато виборців ще переглянуть свої політичні симпатії. Думаю, що сьогоднішній політичний тріллер, швидше за все, переросте в серіал, і ми ще побачимо серії «Коаліція-2», «Остання коаліція», «Коаліція повертається» і так далі».