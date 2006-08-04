Верховна Рада вирішила працювати сьогодні до формування Кабміну

Верховна Рада України вирішила працювати сьогодні до формування Кабінету Міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ о 18.10 закрив ранкове засідання парламенту і відразу оголосив про відкриття вечірнього засідання. Була проведена реєстрація народних депутатів.

Після цього О.МОРОЗ запропонував депутатам проголосувати, щоб вечірнє засідання було продовжено доти, доки не будуть розглянуті всі питання порядку денного, в тому числі і формування уряду.