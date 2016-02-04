Польський міністр заявив про "розпад" літака з Качинським ще в повітрі, розслідування відновлять

Про це він заявив у четвер, повідомляє Gazeta Wyborcza.

За його словами, у польської Комісії з розслідування авіаційних подій є повні дані про роботу пристроїв та параметри польоту за весь його час від старту до "розпаду літака в повітрі (на висоті) приблизно 15-18 метрів над землею".

Мацєревич заявив, що виходячи з матеріалів, зібраних комісією, "потрібно однозначно заявити, що були приховані основні факти і основна інформація, які корінним чином змінюють погляд на події".

Міністр зазначив, що новостворена в рамках Комісії з розслідування авіаційних подій підкомісія з розслідування катастрофи Ту-154 "на підставі нових обставин, що відкрилися, вивчить знову всю Смоленську трагедію, починаючи з тих подій, які розслідувані досі не були - пов'язаних з ремонтом літака, і закінчуючи розслідуванням дій, які були спрямовані на те, щоб зробити неможливим відкриття істини".

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Як передає BBC, комісію, яка візьметься заново розслідувати катастрофу Ту-154, очолив авіаконструктор, а також радник Міжнародної організації цивільної авіації та міністерства оборони США Вацлав Берчиньський, до неї увійшли кілька десятків експертів - як польських, так і з інших країн.

Нагадаємо, літак Ту-154М, на якому летіли президент Польщі Лех Качиньський, його дружина, представники вищого командування і політичних партій, розбився 10 квітня 2010 року під Смоленськом. В результаті загинули 96 осіб.

У січні 2011 року Міжнародний авіаційний комітет оприлюднив остаточний звіт про розслідування авіакатастрофи. Комітет дійшов висновку, що всі системи літака до зіткнення із землею працювали нормально, а основна відповідальність за трагедію лежить на пілотах, які відмовилися піти на запасний аеродром, незважаючи на несприятливі погодні умови. При цьому експерти дійшли висновку, що пілоти діяли під тиском з боку польських чиновників на борту.

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Польська сторона не погодилася з цим висновком і в серпні 2011 року відновила розслідування катастрофи. 27 березня 2015 року польська прокуратура звинуватила в трагедії смоленських диспетчерів. Слідчий комітет РФ ці звинувачення відкинув.

У той же час після перемоги на парламентських виборах у листопаді 2015 року партії Качиньського "Право і справедливість" (нині очолюваної його братом Ярославом) були озвучені плани щодо проведення нового розслідування цієї катастрофи.