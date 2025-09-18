Україна і США можуть подвоїти тиск на РФ, 'рятівне коло' Путіна вже під ударом, - Forbes

Тиск на Кремль зростає: Київ б’є по нафтопереробці, Вашингтон — по нафтовому експорту.

Україна та США можуть посилити тиск на Кремль, коли дрони й санкції вдаряють по "рятівному колу" російської економіки, пише Forbes.

Українська кампанія ударів безпілотниками по російських нафтопереробних заводах дедалі більше підриває економічні основи Москви. За словами Люка Коффі, старшого наукового співробітника Інституту Гудзона, нинішня динаміка дає адміністрації Дональда Трампа шанс об’єднати економічні санкції з "кінетичною кампанією Києва", щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

"Експорт російської нафти залишається її економічним рятівним колом. Саме тому президент Трамп так багато уваги приділяє цьому питанню", – наголосив Коффі.

Українські дрони виводять із ладу нафтову інфраструктуру РФ

Удари ЗСУ вже пошкодили від 17 до 21% нафтопереробних потужностей Росії. Минулого тижня безпілотники дісталися об’єкта за 1500 км від кордону. Це не лише викликало паливну кризу, а й змусило Кремль розподіляти дефіцитні засоби ППО, зменшуючи їхню кількість на фронті.

Ціни на пальне всередині Росії зросли приблизно на 25%, а дефіцит особливо відчувається у віддалених регіонах і в окупованому Криму.

Санкції та криза в Москві

До цього економічного удару приєднуються й західні санкції, які штовхають російські компанії до бартеру в стилі 1990-х — зерно та льон обмінюють на китайські авто й будматеріали. Бюджетний дефіцит зріс у 150 разів і сягнув 4,2 трлн рублів.

Незалежний "Левада-центр" зафіксував: 66% росіян тепер підтримують ідею мирних переговорів — рекордно високий показник. Лише 27% виступають за продовження війни.

"Давид проти Голіафа"

"Найбільшим активом Росії завжди були її розміри. Але з появою нового арсеналу дронів ця перевага перетворюється на слабкість. Росії бракує засобів, щоб прикрити всю територію", – пояснює Коффі.

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков підкреслює:

"Сучасна війна — це війна ресурсів, а Україна — це Давид, який намагається знайти слабкі місця Голіафа".

Новий економічний удар по РФ

Як повідомляв УНІАН, США і Європа не можуть дійти згоди щодо санкцій проти Росії. Спочатку європейські уряди тиснули на Дональда Трампа, щоб він посилив санкційні обмеження, але потім американський лідер перевернув ситуацію, закликавши Європу припинити закупівлю російської нафти і ввести мита проти Індію та Китай. Зараз європейські лідери намагаються знайти рішення.

Натомість ЄС готується запровадити нові санкції проти Кремля. Як інформує Politico, очікувалося, що Європейська комісія опублікує свій 19-й пакет санкцій проти Росії в середу, 17 вересня, але на тлі тиску президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на Євросоюз з вимогою скоротити залежність від російської нафти "поставили Брюссель у тупик, ускладнивши процес".

