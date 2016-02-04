Порошенко: Уряд необхідно негайно "перезавантажити", але міністри-реформатори мають залишитися

Уряд необхідно негайно "перезавантажити", але міністри-реформатори та їхні команди мають залишитися.

Про це президент України Петро Порошенко заявив на зустрічі з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, яку провів разом з прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком і головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

"Президент України наголосив, що рішуче налаштований на продовження реформ, яких від влади чекає українське суспільство. Для цього необхідно негайно "перезавантажити" уряд. При цьому, за словами Петра Порошенка, міністри-реформатори та їх команди мають залишитися", - сказано у повідомленні.

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Посли країн "Великої сімки" та ЄС наголосили на важливості збереження єдності української влади у непростих обставинах російської агресії, в яких сьогодні перебуває Україна.

Співрозмовники також обговорили ситуацію з імплементацією Мінських домовленостей. Президент повідомив про їх постійне невиконання російською стороною і закликав країни-партнери продовжити тиск на Росію через санкції.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого міністр економічного розвитку і торгівлі України Абромавичус прийняв рішення подати у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання якнайшвидше. Він підкреслив, що ключовою причиною його залишення посади міністра стали системний тиск на міністерство, відсутність стимулів для роботи і спроби представників фракції "Блоку Петра Порошенка", особливо Ігоря Кононенка втрутитися у роботу міністерства. Абромавичус заявив, що не бажає бути "ширмою" для всіляких схем і спроб встановити контроль за грошовими потоками.

Слідом за міністром заяви про відставку подали його заступники - Юлія Ковалів, Юлія Клименко, Максим Нефьодов і торговий представник України Наталія Микольська.

Посли держав Європи, США та Канади виступили зі спільною заявою проти відставки міністра економічного розвитку і торгівлі України і закликали українських лідерів назавжди залишити у минулому корисливі інтереси.

3 лютого президент України заявив, що Абромавичус має залишатися на посаді міністра економічного розвитку і торгівлі й продовжувати реалізацію реформ.

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за заявою Абромавичуса.