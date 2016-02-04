Порошенко та Яценюк пообіцяли послам країн G7 працювати в єдності

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол Японії Шігекі Сумі заявив за підсумками зустрічі послів країн “Великої сімки” з представниками української влади.

“Ми обговорили питання відставки міністра Абромавичуса, і президент, прем'єр-міністр та спікер запевнили нас, що вони будуть працювати разом в єдності, та вони будуть спільно працювати з реформування в Україні”, - заявив дипломат.

Читайте такожПорошенко збирає послів країн G7, щоб пояснити подальшу долю уряду

«Вони сказали — не турбуйтесь, ми зробимо це», - додав Сумі.

За його словами, своєю чергою, посли запевнили керівництво України у підтримці їхніх зусиль.

“І ми, посли країн “Великої сімки”, запевнили президента, прем'єра і спікера, що ми їх в цьому підтримуємо. Це дуже важливо, щоб президент України, уряд та Верховна Рада працювали разом над втіленням реформ”, - сказав Сумі.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого міністр економічного розвитку і торгівлі України Абромавичус прийняв рішення подати у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання якомога швидше. Він підкреслив, що ключовою причиною його залишення посади міністра стали системний тиск на міністерство, відсутність стимулів для роботи і спроби представників фракції «Блоку Петра Порошенка», особливо Ігоря Кононенка втрутитися у роботу міністерства. Абромавичус заявив, що не бажає бути «ширмою» для всіляких схем і спроб встановити контроль за грошовими потоками.

Слідом за міністром заяви про відставку подали його заступники - Юлія Ковалів, Юлія Клименко, Максим Нефьодов і торговий представник України Наталія Микольська.

Посли держав Європи, США та Канади виступили зі спільною заявою проти відставки міністра економічного розвитку і торгівлі України і закликали українських лідерів назавжди залишити у минулому корисливі інтереси.

3 лютого президент України заявив, що Абромавичус має залишатися на посаді міністра економічного розвитку і торгівлі й продовжувати реалізацію реформ.