ФРН проти внесення змін до мандату місії ОБСЄ в Україні - дипломат

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу у Києві.

Дипломат повідомила, що у даний час тривають консультації щодо майбутньої діяльності місії ОБСЄ і щодо можливостей роботи представників місії на Донбасі.

"Ми обстоюємо ту позицію, що жодних змін не потрібно, цей мандат повинен бути продовжений у тому вигляді, як це було і досі", - наголосила Леендертсе.

Як повідомляв УНІАН, Німеччина виступає за продовження діяльності СММ ОБСЄ в Україні після березня 2016 року.

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12 березня 2015 року Постійна рада ОБСЄ вирішила продовжити мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні до 31 березня 2016 року.

Місія неодноразово заявляла, що вона не проводить розслідування, а звітує про факти; що вона не доставляє гуманітарну допомогу, а сприяє її доставці. У місії наголошують, що зупинити обстріли на Донбасі повинні сторони воєнного конфлікту, а не спостерігачі ОБСЄ.

Довідка УНІАН. До складу СММ ОБСЄ входять неозброєні цивільні спостерігачі, а також міжнародні працівники з держав-учасниць ОБСЄ, їм допомагають співробітники з України.

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Команди спостерігачів працюють позмінно, щоб забезпечити присутність на місцях 24 години на добу, сім днів на тиждень.

Головний офіс місії розташовано у Києві; спостерігачі працюють у Дніпропетровську, Донецьку, Івано-Франківську, Києві, Луганську, Львові, Одесі, Харкові, Херсоні та Чернівцях.