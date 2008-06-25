У Балоги пояснюють, що інфляція і СНІД не пов'язані

Відновлення фінансування державних програм не призведе до зростання показників інфляції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ.

Він підкреслив, що на сьогодні 182 цільові програми, що становить 21% від усіх програм, взагалі не фінансується з держбюджету. Ще приблизно 139 фінансуються менше ніж на половину.

За словами А.КИСЛИНСЬКОГО, до цього переліку входять і програми соціального характеру. Зокрема, зауважив він, практично не фінансуються програми з протидії розповсюдженню туберкульозу і ВІЛ/СНІДу, на що вже звернули увагу експерти ООН, які констатували, що масштаби розповсюдження ВІЛ в Україні можна вважати епідемією.

Також не фінансуються або фінансуються незначною мірою інші медичні, освітні, наукові програми, констатував А.КИСЛИНСЬКИЙ.

Він назвав вражаючим той факт, що сьогодні на ліквідацію наслідків аварії на шахті направляються великі кошти, в той час, як цільова програма з охорони праці на шахтах фінансуються лише на 0,5%.

При цьому заступник глави Секретаріату Президента наголосив, що у даний час дохідна частина бюджету виконується на 115%, і великі суми грошей акумулюються на рахунках Держказначейства.

Він підкреслив, що уряд повинен прийняти вольове рішення щодо відновлення фінансування програм, в тому числі й соціальних. За словами А.КИСЛИНСЬКОГО, Президент наполягав на цьому і наполягатиме в майбутньому.

«Гроші повинні працювати на людей, боротись з тими викликами, які стоять перед нашою країною», - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявив, що Кабінет міністрів під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО повністю фінансує лише 5% важливих соціальних програм загальнонаціонального і регіонального значення.

За його висновками, на сьогодні повністю фінансуються лише 50 бюджетних програм (5% від загальної кількості). Видатки на 139 програм становлять менше половини передбаченого обсягу на цей період. На 182 програми, насамперед, соціального характеру, з держбюджету не виділено ні копійки.