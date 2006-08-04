Янукович називає сьогоднішнє голосування історичним

Кандидат на посаду прем’єр-міністра України Віктор ЯНУКОВИЧ називає сьогоднішнє голосування за уряд у парламенті історичним об’єднанням двох команд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні, виступаючи з парламентської трибуни.

«Сьогодні буде вирішуватись питання фактично об’єднання тих двох команд, які останні півтора роки стояли по різні береги Дніпра», - сказав кандидат. Він висловив переконання, що цей крок принесе великий позитив у суспільство. «Ми не ставимо собі за мету когось ламати через коліно, але ми ставимо за мету йти шляхом розвитку», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також підкреслив, що після започаткованого Президентом України круглого столу політики стали дещо іншими. «Незважаючи на те, що ми всі різні, у нас, як кажуть в Україні, різний менталітет, але всі ми хочемо жити в мирі… Нас об’єднує наша земля – красива Україна», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.