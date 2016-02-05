Клімкін впевнений, що безвізовий режим з ЄС введуть цього року
13:58, 05 лютого 2016Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін впевнений, що безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом буде запроваджений цього року.
Павло Клімкін / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Комітету Верховної Ради України у закордонних справах.
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“Процес обговорення в європейських структурах уже розпочався на рівні міністрів внутрішніх справ і міністрів закордонних справ, і законодавчі зміни мають призвести до позитивного рішення. Дати, звичайно, не буду називати, але дата має бути цього року. За це маємо всі боротися”, - сказав Клімкін.
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