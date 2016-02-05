Російський телепродукт не відповідає європейським стандартам - Сюмар

Про це під час круглого столу в УНІАН на тему: «Майбутнє російського продукту на українському телеринку» заявила народний депутат, голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.

"Україна сьогодні не має права допускати присутності, а тим більше тотального домінування, російського інформпродукту у власному інформпросторі. Україна будує свій культурний та інформаційний простір у відповідності з європейським. Але російські цінності та інформпродукт не відповідають європейським цінностям, тому квотування телевізійного продукту повинно бути захистом від інформаційної атаки з боку Росії, для якої інформаційна сфера це сфера маніпуляцій, а не свободи слова, плюралізму, конкуренції думок ", - заявила Сюмар.

Також вона наголосила, що законопроект №2766, який вводить квотування власне українського телепродукту, спільного та європейського, має бути схвалений в цілому, оскільки він унеможливлює проникнення на український телепростір російського продукту під виглядом європейського. Дискусія, за її словами, можлива лише у пропорції, співвідношенні між видами продукту - спільний, український, європейський.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2015 року Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо визначення передач європейського виробництва)» (№2766).

Тоді голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Сюмар наголосила, що на сьогодні "під європейськими програмами в українському законодавстві передбачаються програми європейського виробництва і російського виробництва".

"В цьому законі ми пропонуємо надзвичайно просту норму - щоб європейськими вважалися українські програми, програми дійсно виробництва тих країн, які ратифікували Європейську конвенцію з транскордонного мовлення", - сказала Сюмар. Вона підкреслила, що Росія цю конвенцію не ратифікувала, адже "не хоче брати на себе зобов'язання, які беруть на себе європейські мовники, і їх втілювати в життя". За словами Сюмар, "ми виключаємо Росію із переліку фактично європейських мовників у цьому випадку".

28 січня у коментарі УНІАН Сюмар наголосила, що деяким медіа-групам “дуже зручно” вписати російський продукт у квоти європейського.

“У нас зараз існує ситуація, за якою російський продукт вважається європейським, бо нібито географічно Росія, частина, потрапляє в Європу», - сказала депутат і додала: “Ми говоримо про те, що російський медіа-продукт не може вважатися європейським, бо це абсурд, тому що це пропаганда”.

Депутат ще раз нагадала, що Росія не взяла на себе зобов'язань дотримуватися європейських стандартів відповідно до Європейської конвенції про транскордонне мовлення.

“Ми не можемо, як країна, яка потерпає від агресії Росії, сьогодні визнавати цей продукт європейським і віддавати йому величезну квоту в українських медіа” - наголосила парламентарій.