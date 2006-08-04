Кандидат на посаду прем’єр-міністра України Віктор ЯНУКОВИЧ підтримує внесення змін до Конституції з питань місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні, виступаючи з парламентської трибуни.

Він сказав, що політична реформа обов’язково передбачає реформу і місцевого самоврядування. За словами кандидата в прем’єри, без внесення змін у розділи, що стосуються місцевого самоврядування, уже внесені зміни до Конституції не будуть ефективними. «Ми з вами разом будемо приймати відповідні рішення. Законопроект (про внесення змін до Конституції щодо місцевого самоврядування), який є у парламенті, треба буде уважно розглянути, вивчити і прийняти», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.