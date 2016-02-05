Гройсман підписав розпорядження про заходи із забезпечення відкритості роботи ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час презентації програми модернізації парламенту.

“Я сьогодні підписав розпорядження про деякі заходи із забезпечення відкритості процесу роботи Верховної Ради, її органів, народних депутатів України та Апарату Верховної Ради”, - сказав Гройсман.

Під час заходу в ході презентації плану дій з реалізації Декларації відкритості парламенту виступили представники громадських організацій моніторингу парламентської діяльності.

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Як зазначається у прес-релізі, оскільки Верховна Рада приєдналася до Декларації відкритості парламенту, то таким чином Україна стала однією з перших держав-учасниць ініціативи “Партнерство “Відкритий уряд”, яка розробила план дій не лише для уряду, але й для парламенту.

Зазначається також, що на сьогодні більше 160 організацій моніторингу парламентської діяльності із 82 країн приєдналися до Декларації відкритості парламенту.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир Гройсман відзначає необхідність зміни Регламенту парламенту, аби його не можна було порушувати.