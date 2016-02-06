Кучма запропонував перенести засідання контактної групи щодо Донбасу

З такою пропозицією Кучма звернувся до спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, пише прес-секретар екс-президента України в Facebook.

"У зв'язку з продовженням недотримання режиму тиші з боку представників окремих районів Донецької та Луганської областей, через відсутність прогресу зі звільнення заручників і виконання інших пунктів Мінських домовленостей, вважаю за доцільне провести чергове засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську тільки після зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожКлімкін на зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" підніме питання деокупації КримуРаніше УНІАН повідомляв, що зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" відбудеться 13 лютого у Мюнхені на полях конференції з безпеки.

Нагадаємо, 1 лютого президент України Петро Порошенко і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель у ході телефонної розмови домовилися, що наступна зустріч в «нормандському форматі» на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у Парижі.

29 січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що на зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" вимагатиме дотримання режиму тиші на Донбасі.