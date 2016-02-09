Екс-суддя КС Шишкін пропонує ухвалити закон про позбавлення громадянства за колабораціонізм

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

За словами Шишкіна, в ситуації з Донбасом доцільно вести мову не про сепаратизм, а про колабораціонізм, оскільки «вони підняли прапор чужої держави і ввели чужі війська».

Говорячи про Мінські угоди, Шишкін назвав їх юридично нікчемними. За його словами, ними на Україну поклали обов’язки, у тому числі «такий дикий, як зміна нашої Конституції».

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Як сказав Шишкін, можна зрозуміти зобов’язання щодо припинення вогню, відведення військ, але не можна виправдати диктування Державі Україна вимог про внесення змін до Основного Закону.

За його словами, якщо говорити про формальну сторону, то постає питання: «наскільки той, хто від імені України взяв такі обов’язки, був уповноважений на це».

Він продемонстрував розпорядження № 953/2014рП президента України Петра Порошенка про призначення екс-президента Леоніда Кучми уповноваженим на участь у Трихсторонній контактній групі з мирного урегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. За його словами, в розпорядженні сказано, що Кучма діє на громадських засадах. «Хотів би знати, як це - на громадських засадах здійснюючи повноваження, може покладатися на суб’єкта міжнародного права (Державу Україна - УНІАН) виконання таких обов’язків?» - запитав Шишкін.

Він наголосив, що про жодні зміни до Конституції України не може йтися. За його словами, Основним Законом передбачено, що такі зміни не можуть вноситися, коли є умови воєнного стану, тобто не оголошення такого стану, а його ознаки.

Шишкін нагадав, що у статті 157 Основного Закону йдеться: «Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного стану». За його словами, «в законах України, актах Верховної Ради, в актах президента безапеляційно констатується оцінка воєнних дій, що відбуваються в Україні впродовж 2014-2015 років, такими термінологічними конструкціями – «війна». Це не я сказав, це наш парламент сказав, це президент сказав: воєнна агресія, неприхованна агресія, ескалація збройної агресії, окупація, окупаційні сили».

«Хіба це не говорить про наявність у нас умов воєнного стану?», - запитав Шишкін.

На його переконання, сьогодні є всі можливості для проведення і децентралізації, і судової реформи без внесення змін до Конституції України, а через зміну законодавства.