У засіданні суду з розгляду скарг на утримання Корбана під вартою оголошено перерву до 10 лютого

Як передає кореспондент УНІАН, на завершення сьогоднішнього засідання суд допитав ще двох свідків: лікарів «швидкої допомоги», які забирали Корбана з Інституту Амосова до Дніпровського райсуду Києва, та лікаря, яку викликали до суду для надання медичної допомоги Корбану в ході судового засідання.

Зокрема, лікар, який доправляв Корбана до суду з Інституту Амосова, заявив, що з медзакладу лідера «УКРОПа» забирали у стані середньої тяжкості.

Він також висловив переконання, що Корбан мав ясну свідомість під час його доправлення до суду.

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Водночас, відповідаючи на запитання адвокатів стосовно проведеного Корбану в Інституті Амосова стентування, лікар сказав, що це є малоінвазивною хірургічною операцією.

Крім того, як повідомила адвокат Корбана журналістам після судового засідання, завтра о 14.00 в Печерському райсуді Києві слухатиметься ще одна справа за зверненням захисту Корбана про його звільнення з-під варти у порядку ст. 206 Кримінального процесуального кодексу (Підстави та порядок зупинення слідства).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше на засіданні Апеляційного суду Києва з розгляду скарг захисників Корбана на його утримання під вартою впродовж шести годин допитали лише двох свідків – співробітників Інституту Амосова.

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Також сьогодні заявив один із адвокатів Корбана Олексій Шевчук заявив, що прокуратура долучила до матеріалів кримінального провадження проти лідера «УКРОПа» кардіограму іншої людини.

“Колегія суддів (Апеляційного суду Києва) вчергове з'ясувала, що прокуратура підклала до матеріалів справи по Корбану кардіограму іншої людини, особи 1988 року народження, та видала її за кардіограму Корбана. Очевидно, що має місце службове підроблення та кримінальний злочин з боку прокурорів, що беруть участь у судовому засіданні”, - заявив Шевчук.

Довідка УНІАН. Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - по 31 грудня 2015 року.

28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб. При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту. Апеляційний суд Києва розпочав розгляд апеляції 5 січня.